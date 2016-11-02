ضبط 2 مسجلين وعاطل بـ40 قطعة حشيش وسلاح نارى بطنطا

الغربية اسلام الخياط

تمكنت ضباط البحث الجنائى بقسم ثان طنطا، من ضبط 2 مسجلين وعاطل وبحوزتهم مواد مخدرة وسلاح نارى بدائرة القسم.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، تلقى إخطارا من الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، يفيد بتمكن النقيب بسام حشكل معاون مباحث القسم وأفراد الشرطة السرية من ضبط هشام .ف.أ.أ 26 سنة مسجل ومراقب بقضية 8586 جنيايات ثان طنطا سرقة بالاكراه وبحوزته 12 قطعة حشيش معدة للبيع، وأحمد م.ر.أ 31 سنة مقيم شارع القشطي من شارع بورسعيد وبحوزته 14 قطعة حشيش ومبلغ مالي بقصد الاتجار، ومحمود م.م.أ32 عاطل مقيم حارة أبو خضرة طه الحكيم دائرة أول طنطا وبحوزته 14 قطعة حشيش وسلاح ناري طبنجة سوداء اللوان ومبلغ مالي وهاتف محمول مستقل سيارة رقم ع ل ا 5389 وذالك لترويج المخدارات علي عملائة.

حررت المحاضر28019 و28020 جنايات ثان طنطا وأخطر اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.