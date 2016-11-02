عصير البرتقال يمنحك بشرة صحية وشعرا قويا

كتبت رانيا سعد الدين

مع بداية موسم الشتاء تظهر العديد من الفاكهة ويكون على رأسها الحمضيات التى يعتبر البرتقال أشهرها وتقول الدكتورة مها سامى، أخصائية التجميل: "معروف أن البرتقال من الفواكة التى تحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين "C" والتى تحارب نوبات البرد والأنفلونزا بشكل كبير، إلا أن الحقيقة تقول إن للبرتقال فوائد علاجية لحماية البشرة والشعر من الأضرار التى قد تلحق بهما.

1- فى الشتاء علينا الحرص على تناول عصير البرتقال الطازج أو أكل حبات البرتقال، مع إضافة أقراص فيتامينات "C" إلى النظام الغذائى يعزز من صحة البشرة والشعر بشكل كبير.

2- تناول كوبا من عصير البرتقال يوميًا يعمل على تحفيز الدورة الدموية فى فروة الرأس وبالتالى تحسن من بصيلات الشعر.

3- الحرص على تحضير وصفات للتجميل من المواد الطبيعية ومنح البرتقال دور البطولة مثل بشر قشر البرتقال وإضافته إلى منقوع البابونج وتركه لمدة يوم بعدها يتم تدليك فروة الرأس به وعمل حمام زيت على الفروة فقط وغسلها جيدًا بشامبو طبي مناسب للقشرة.

4- ولعلاج تقصف الشعر نقوم بخلط كوب من عصير البرتقال مع ثمرة موز مهروسة، بالإضافة إلى ملعقتين من العسل الأبيض ووضعها على الخصلات الخارجية كحمام كريم طبيعى.

5- المداومة على تناول عصير البرتقال بشكل يومى يعمل على علاج البقع الداكنة، إزالة آثار حب الشباب، وتفتيح لون البشرة، وإضافة الحيوية والنضارة على جلد البشرة والجلد بشكل عام.



>وتنصح مها سامى باستعمال أيضا سيروم فيتامين "C" المستخلص من عصير البرتقال فهو قادر على السيطرة على علاج أغلب مشاكل البشرة وتركها تشع نضارة وحيوية.