"التضامن الاجتماعى": حصر 600 أسرة متضررة من السيول برأس غارب حتى الآن

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكد مجدى حسن، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بمحافظة البحر الأحمر، أن اللجنة الرئيسية لحصر المتضررين من السيول بمدينة رأس غارب بمشاركة اللجان الفرعية توصلت حتى الآن لحصر 600 أسرة متضررة من السيول.

وأضاف مدير مديرية التضامن الاجتماعى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن جارى استكمال أعمال الحصر بداية من يوم الجمعة الماضى، مؤكدا أن لجان الحصر تقوم بأعمالها بخطة مدروسة حتى يتم حصر جميع المتضررين.

وأوضح أن من الصعب حتى الآن نقدر الخسائر بمبالغ مالية لعدم انتهاء اللجان من عملية الحصر موضحا أن لجان الحصر، لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا يتم حصرها.

وعن التعويضات التى أعلنت عنها محافظة البحر الأحمر بالنسبة لأسر المتوفين، والمصابين قال مدير مديرية التضامن الاجتماعى أن سيتم تعويض أسرة كل متوفى بمبلغ 50 ألف جنيه مقسمه إلى 40 الف جنيه من محافظة البحر الأحمر و10 آلاف من وزارة التضامن الاجتماعى، وبالنسبة للمصابين سيتم تعويض المصاب بمبلغ 10 آلاف جنيه منها 8 آلاف من المحافظة وألفان جنيه من الوزارة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتعويضات الخسائر فهناك إجراءات يتم اتخاذها بعد حصر جميع المنازل المتضررة، وبعد تنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والمحافظة سيتم تعويض الأهالى بالنسبة لحجم خسائر كلا منهم.