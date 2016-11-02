جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 17 متهما بتنظيم ولاية سيناء

كتب محمود نصر

تنظر اليوم الأربعاء، الدائرة ( 14 ) جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس 17 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، فى القضية رقم 502 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بتنظيم ولاية سيناء.

وتضم قائمة اسماء المتهمين المقرر نظر تجديد حبسهم كلا من "أسامة محمد شحاتة" و"عمرو علاء محمد" و"حمدى أحمد محمود" و"حسن عبد الرحمن طه" و"أبو الفتوح قدوره محمد" و"هشام محمد أحمد" و"مبارك أحمد مبارك" و"حمزة محمد عبد المنعم " و " عبد الرحمن مدحت السيد " و " إبراهيم السيد محمود " و " محمد رمضان سليمان " و" ربيع خالد أمين "و" سليمان عبد القادر محمد "و " محمد أبو الحسن أحمد "و" طارق أحمد عبد الصبور " و" تامر عطيه سليمان" و"إبراهيم محمد جمعة".

وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر التحريات الذى ذكر أن المتهمين اعتنقوا أفكارًا تكفر الحاكم وتوجب محاربته وتقوم على تكفير الرئيس وأعضاء مجلس النواب، وذلك لأنه أقسم على الولاء للدستور والقانون الوضعى ولم يقسم على الولاء لصحيح الكتاب والسنة، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة باعتبارهم فئات باغية تساعد الحاكم على تنفيذ القوانين الوضعية.