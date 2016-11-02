4 علاجات طبيعية للقضاء على علامات تمدد الجلد

كتب بيتر إبراهيم

علامات التمدد هى خطوط واضحة على سطح الجلد، لها لون مميز، ويمكن أن تظهر علامات التمدد بشكل رئيسى فى جدار البطن، ولكن يمكن أن تحدث أيضًا على الفخذين وأعلى الذراعين والأرداف والثديين.

ويتكون الجلد من ثلاث طبقات رئيسية: البشرة (الطبقة الخارجية)، الأدمة (الطبقة الوسطى) وتحت الجلد (أعمق طبقة)، وتشكل علامات تمدد الجلد في الأدمة أو الطبقة الوسطى من الجلد عند النسيج الضام ويسبب التوسع السريع أو انكماش الجلد.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الأمريكى “Top10Homeremedies”

1- زيت الخروع

، عن 4 علاجات طبيعية لتمدد الجلد، وتشمل:

زيت الخروع يستخدم في علاج عدد من مشاكل البشرة مثل التجاعيد، بقع العمر، الشامات والبقع الداكنة والخطوط الدقيقة والبثور، يمكن استخدامها للتخلص من علامات التمدد.

2- الألو فيرا "الصبار"

الألو فيرا فعال في علاج العديد من مشاكل الجلد، ويمكن استخدامه فى تضميد الجراح وله خصائص سحرية للتخلص من علامات التمدد.

3- بياض البيض

بياض البيض مصدر غني بالبروتين والأحماض الأمينية، اللازمة لعلاج علامات التمدد.

4- عصير الليمون

طريقة أخرى بسيطة لتخفيف علامات التمدد هى استخدام عصير الليمون، حيث إن عصير الليمون الحمضى يساعد على شفاء والحد من امتداد علامات حب الشباب، والندوب الأخرى، وعلامات تمدد الجلد.