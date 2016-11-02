نجاح ثالث عملية لإصلاح الشريان الأورطي في «السعودي الألماني»

نجح فريق الأشعة التداخلية بالتعاون مع قسم جراحة الأوعية الدموية فى المستشفى السعودي الألماني بالرياض، في إجراء عملية لإصلاح الشريان الأورطي عن طريق تركيب دعامات بواسطة القسطرة التداخلية "إيفار" عن طريق فتحة صغيرة فى الجلد.

ويعتمد الأسلوب الجديد على تصليح التمدد بالشريان الأورطي عن طريق تركيب دعامة صناعية من خلال قسطرة يتم إدخالها من شرياني الفخذين، مما يعجل بالشفاء ويقلل المضاعفات الجراحية والنزيف ومدة البقاء تحت الرعاية المركزة خاصة لبعض الحالات التي لا تسمح حالتهم البدنية والصحية بالتخدير فضلاً عن اختصار زمن وتكلفة العلاج مقارنة بالعمليات الجراحية التقليدية، حيث كان في السابق يتم إجراؤها عن طريق الشق الجراحي وما يعقبه من آلام شديدة للمريض ومضاعفات جانبية وطول فترة البقاء في المستشفى.