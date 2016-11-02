القاسم يؤكد اعتزازه بالانضمام إلى هيئة الهلال الأحمر

رفع معالي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، خالص شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد ولسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً لهيئة الهلال الأحمر السعودي، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن وأن يعينه على بذل كل ما يستطيع لخدمة هذه البلاد ومواطنيه.

وعبر عن اعتزازه أن يكون أحد أفراد هيئة الهلال الأحمر السعودي، وتطلعاته في تحقيق ما يرضي طموحات القيادة والمواطنين، والرقي بالخدمات الإسعافية بالمملكة لخدمة هذه البلاد الغالية، وتقديم كل ما من شأنه في رفع الخدمات الإسعافية لخدمة المصابين والمرضى في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الهيئة من القيادة الحكيمة.

يذكر أن الدكتور محمد القاسم، تخرج من جامعة الملك سعود في نظم المعلومات عام 1990، ويحمل الماجستير بنفس التخصص من جامعة بتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1994، كما حصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب من جامعة كيل البريطانية عام 1999.

وتقلد الدكتور القاسم عدة مناصب خلال مسيرته العملية كان أبرزها رئيساً لقسم علوم الحاسب الآلي ووكيل الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية خلال 1990-2004، كما عمل مشرفاً لجائزة التميز الرقمي وعلى الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وعمل مستشارا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال 2004-2012، ومستشارا للرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية 2012-2013، إضافة لعمله مستشاراً لوزير التجارة والصناعة وأميناً عاماً لمجلس المنافسة، وكان آخر عمل تقلده رئيساً مكلفاً لهيئة الهلال الأحمر السعودي، كما عمل عضوا في عدة لجان خلال مسيرته، وحصل على جائزة الأمير بندر بن سلطان للتفوق العلمي عام 1995، وأعد ونشر مجموعة من البحوث العلمية في مجال المعلومات والحاسب الآلي.