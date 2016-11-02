أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

القاسم يؤكد اعتزازه بالانضمام إلى هيئة الهلال الأحمر

Google+ Print

رفع معالي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، خالص شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد ولسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً لهيئة الهلال الأحمر السعودي، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن وأن يعينه على بذل كل ما يستطيع لخدمة هذه البلاد ومواطنيه.

وعبر عن اعتزازه أن يكون أحد أفراد هيئة الهلال الأحمر السعودي، وتطلعاته في تحقيق ما يرضي طموحات القيادة والمواطنين، والرقي بالخدمات الإسعافية بالمملكة لخدمة هذه البلاد الغالية، وتقديم كل ما من شأنه في رفع الخدمات الإسعافية لخدمة المصابين والمرضى في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الهيئة من القيادة الحكيمة.

يذكر أن الدكتور محمد القاسم، تخرج من جامعة الملك سعود في نظم المعلومات عام 1990، ويحمل الماجستير بنفس التخصص من جامعة بتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1994، كما حصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب من جامعة كيل البريطانية عام 1999.

وتقلد الدكتور القاسم عدة مناصب خلال مسيرته العملية كان أبرزها رئيساً لقسم علوم الحاسب الآلي ووكيل الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية خلال 1990-2004، كما عمل مشرفاً لجائزة التميز الرقمي وعلى الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وعمل مستشارا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال 2004-2012، ومستشارا للرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات 2012-2013، إضافة لعمله مستشاراً لوزير التجارة والصناعة وأميناً عاماً لمجلس المنافسة، وكان آخر عمل تقلده رئيساً مكلفاً لهيئة الهلال الأحمر السعودي، كما عمل عضوا في عدة لجان خلال مسيرته، وحصل على جائزة الأمير بندر بن سلطان للتفوق العلمي عام 1995، وأعد ونشر مجموعة من البحوث العلمية في مجال المعلومات والحاسب الآلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية