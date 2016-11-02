إيرانيون لـ«الرياض»: نظام الملالي نظام غدر وخيانة.. واستهداف الحوثيين لمكة المكرمة جاء بأمر الولي الفقيه

جاني: مطلوب موقف موحد ضد نفاق هذا النظام

أدان عدد من الإيرانيين بينهم أبناء شعوب غير فارسية استهداف مليشيات الحوثي مكة المكرمة بصاروخ باليستي، مشيدين في الدفاعات الجوية السعودية في قدرتها على التعامل الباهر مع الصاروخ وإسقاطه دون أي ضرر، مؤكدين بأن هذا الاستهداف جاء بتوجيهات من نظام الملالي في طهران لعصابات ومليشيات الحوثي للهجوم على عموم المسلمين وليس على المملكة فقط.

نفاق الملالي

أدان رئيس حزب استقلال كردستان إيران "سربستي كردستان " السيد عارف باوه جاني؛ استهداف الحوثي لمكة المكرمة، وقال: إن استهداف مكة المكرمة هدف أساسي لإيران، وقلنا مراراً وتكراراً إن الهدف الأساسي لنظام ملالي إيران هو خلق الفتن والمشاكل في كافة الدول العربية والإسلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتالي السيطرة على المقدسات الإسلامية، وما استهداف مكة المكرمة من قبل اتباعهم سوى تنفيذ لأوامرهم، وأكد بأن هذه حقيقة هذه الدولة التي تدعي بأنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ هذا النظام لا يسعى سوى لتهديد الأمن والسلام في مكة المكرمة وبل حتى في كربلاء والنجف، كل المساجد والمواقع والمتاحف الإسلامية والإنسانية أهداف غير مقدسة لنظام الملالي، وبقدر إطالة عمر هذا النظام ستستمر معها المشاكل والحروب في المنطقة.. ودعا الدول العربية والإسلامية أن يتفقوا على موقف موحد ضد نفاق هذا النظام ومدوا إياديكم للشعوب غير الفارسية المضطهدة ضمن جغرافية ما تسمى بالدولة الإيرانية ولنعمل بكل طاقتنا في خلاص الجميع من هذا النظام بإسقاطه.

المملكة والجهود الكبيرة

وأكد المفكر د. ضياء الدين صدر الإشرافي من أذربيجان الجنوبية الإيرانية وعضو المجلس الفيدرالي الإيراني المقيم في فرنسا: بأن المملكة العربية السعودية تقوم في جهود عظيمة وكبيرة في مكة المكرمة لن تستطيع إيران وغيرها من الدول على إدارة المقدسات الإسلامية، وأضاف بأن مكة المكرمة في حفظ الله وقيادة المملكة حفظها الله وحفظ المملكة قيادة وشعباً، ولن تستطيع أى دولة أن تنال منها.

عمل إجرامي

وذكر الداعية محمد إبراهيم كيان من أهالي خراسان بأن استهداف مكة المكرمة من قبل مليشيات الحوثي هو بأمر من رؤسائهم لأنهم عملاء إيران وأن هذه الإشارة من قبل المرشد في الثورة الإيرانية وهذه القضية تعود لعقائدهم ورواياتهم المكذوبة. كما قررت إيران في صنع عام 1986 عندما ارسلت مجموعة من عناصر الحرس الثوري من أجل احتلال مكة المكرمة تحت مظلة الحجاج، وأضاف بأنه بعد هذه الخسائر الإيرانية في سوريا واليمن من يعرف العقلية الإيرانية السياسية يعرف أن إيران تقوم بأي عمل إجرامي لجبران خسائرها، وأشار إلى أن هذا العمل الإجرامي لا شك أنه بإشارة خضراء من إيران فمثل هذه المليشيات الحوثية لا يعرفون العمل على مثل هذه المعدات المتطورة والحديثة. وقال: بأن مكة المكرمة بجغرافيتها السياسية تتعلق في المملكة العربية السعودية ولكنها في جغرافيتها الدينية الإسلامية العقائدية تتعلق بالأمة الإسلامية بأسرها، وهذا يدل على أن الأمة الإسلامية متضامنة مع المملكة في مواجهة هذا الإجرام الإيراني والحوثي الإرهابي، ولا بد من خطوات عملية تنفيذية وعلمية لمواجهة هذا الإرهاب الإيراني، ومن ضمن هذه الخطوات اخراج إيران من منظمة التعاون الإسلامي أولى الخطوات في هذا الطريق، ودعا المجتمع الدولي للوقوف ضد هذه الممارسات الإرهابية الإيرانية، وأفاد بأن إيران تخسر اقتصادياً وتظلم الشعب الإيراني داخلياً وتدفع المرتزقة إلى الإمام وتخفى نفسها خلفهم خلف هذه العصابات والمليشيات الإرهابية.

الإشرافي: لن تستطيع أي دولة النيل من المملكة

كيان: إجرام إيران هو نتيجة لخسائرها