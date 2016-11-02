رئيس إنغوشيا يبحث مع سعود بن ثنيان الاستثمار في الطاقة

التقى رئيس جمهورية إنغوشيا يونس بك بفكوروف في مقر إقامته بالرياض، امس, صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك), ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان , وعدداً من كبار مسؤولي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين ذات العلاقة بالاستثمار على مستوى الطاقة والصناعات الأساسية.

كما التقى رئيس جمهورية إنغوشيا يونس بك بفكوروف في مقر إقامته بالرياض، أمس, وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين ذات العلاقة بالاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين.

والتقى رئيس جمهورية إنغوشيا يونس بك بفكوروف في مقر إقامته بالرياض، أمس، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين ذات العلاقة بالحج والعمرة.

والتقى رئيس إنغوشيا، أمس مدير صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري.

كما التقى الرئيس يونس بك بفكوروف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني (سالك) عبدالله بن علي الدبيخي.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين ذات العلاقة بالاستثمار في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني.

حضر اللقاءات وزير التجارة والاستثمار الوزير المرافق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة أوليغ أوزيروف، والوفد المرافق لفخامة الرئيس الأنغوشي.