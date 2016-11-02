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أمانة الرياض تفتتح ثلاثة تقاطعات «محورية» أمام حركة المرور

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أمانة الرياض تفتتح ثلاثة تقاطعات «محورية» أمام حركة المرور أمانة الرياض تفتتح ثلاثة تقاطعات «محورية» أمام حركة المرور

افتتحت أمانة منطقة الرياض يوم أمس الثلاثاء ثلاثة تقاطعات طرق أمام حركة المرور حيث تم افتتاح تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد (أسفل الجسر)، وتقاطع طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول مع طريق هارون الرشيد (فوق النفق)، وتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق أنس بن مالك (أسفل الجسر). وذلك ضمن جهود أمانة الرياض الحثيثة لتخفيف الازدحام المروري والحد من الحوادث المرورية في العاصمة.

تجدر الإشارة إلى أن أمانة الرياض قد افتتحت وقبيل بدء العام الدراسي لهذا العام عدداً من مشروعات الأنفاق ومنها نفق تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الناصرية والجسور ومنها جسر تقاطع طريق أنس بن مالك مع طريق الملك عبدالعزيز وجسر طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز أمام حركة السير الأمر الذي ساهم في فك الاختناقات المرورية وانسيابية حركة السير على العديد من الطرقات والشوارع الرئيسية والمحورية في مدينة الرياض.

ويعد تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الامام سعود بن عبدالعزيز بن محمد ومع طريق أنس بن مالك من أكثر الطرق قياساً بحجم الحركة المرورية الكثيفة على الطريق والذي يعد من أهم محاور مدينة الرياض شمال جنوب وكانت أمانة الرياض قد افتتحت في وقت سابق الجسر العلوي لطريق الملك عبدالعزيز أمام الحركة المرورية.

تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الإمام

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