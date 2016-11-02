برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 2/11/2016

كتبت : رانيا علوى

هدوء داخلى وذكاء قد يصل إلى حد الخبث فى كثير من الأحيان، وبحث دائم عن النجاح لكن دون بذل مجهود كبير، يميلون إلى السلبية فى كثير من أفعالهم هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم لمواليده اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الجدى على الصعيد المهني:

قد لا تشعر الفترة المقبلة براحة كبيرة خلال تواجدك فى العمل، فأنت شخص قادر على انجاز الكثير من المهام التى تنسب لك فى وقت قصير، ولذلك تجد كثير من الزملاء يحقدون عليك ويحاولون إقحامك فى مشاكل جانبية ليشتتوا تركيزك.

على الصعيد العاطفي:

حياتك العاطفية هذه الفترة تتميز بالهدوء الشديد، فأنت وشريكك قادرين على الاحتفاظ بقصة حبكما، خاصة أن التفاهم هو اللغة المشتركة بينكما، لكنك تحتاج أن تزيد من اللحظات الرومانسية بينكما.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

حالتك الصحية مضطربة لحد كبير وذلك بسبب عدم النوم بشكل منتظم منذ فترة طويلة ولا تأخذ فترة للراحة، فلا تتردد فى طلب اجازة قصيرة لتعود فى حال أفضل، وتحقق نجاحاتك التى اعتدت عليها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أن خلال الايام القليلة المقبلة ستصل علاقتك مع شريكك حياتك إلى مرحلة جادة قد تتوج بالزواج، اما على الصعيد المهنى فانت فى حاجه لقضاء مزيد من الوقت بعيداً عن الزملاء الجدد .