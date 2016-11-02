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حظك اليوم برج الحمل 2/11/2016

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حظك اليوم برج الحمل 2/11/2016 حظك اليوم برج الحمل 2/11/2016

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شخصية ذكية وطموحة وقلب لا يخطئ حدسه أبداً، وعقل يعرف ماذا يريد بوضوح، هذه هى أبرز صفات برج الحمل الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

الحمل على الصعيد المهني:

التضحية من أهم مميزاتك لكن غضبك جامح لا يفرق بين مكسب وخسارة، لذلك عليك أن تبتعد عن الأجواء الممتلئة بالأحاديث الجانبية لأنها أول طريق المشكلات فى العمل، فالصبر على ما يدور حولك سيجنبك الكثير من المشكلات التى يريد البعض اقحامك فيها

على الصعيد العاطفي:

الجاذبية والخجل هما طبيعتك فى الحياة العاطفية، تتعامل مع جميع الأشخاص بطريقة واحدة وتجد قبول عند معظمهم، طيبتك وحنانك الجارف من الأسرار الكامنة فى جمال شخصيتك، وتحتاج دائماً إلى كسر حاجز الخجل بينك وبين الحبيب، لأن التعبير عن المشاعر سيقوى من العلاقة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، لابد من بتناول الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة مثل الأطعمة الغنية بفيتامين سى كالبرتقال والجوافة، بالإضافة إلى الفراولة التى تعتبر من اكثر أنواع الفاكهة التى تقوى المناعة وتزيد من قدرة الجسم على مواجهة الأمراض.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة تتطلب منه الالتزام بالصمت وتجنب الدخول فى مشكلات مع رؤسائه فى العملن فهناكا لكثير من الأشخاص ممن يحاولون الإيقاع به فى مشكلات لن تعود عليه إلا بالخسارة.

 


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مصر 365

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