برج القوس حظك اليوم الأربعاء 2/11/2016

طموح واندفاع فى كثير من الأحيان ومحب للتنقل والترحال، والتواجد مع الأصدقاء لفترات طويلة، بالإضافة إلى قلبه الطيب الذى يقدس الوفاء والحب، هذه هى أبرز صفات برج القوس الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج القوس على الصعيد المهنى ..

ربما تكون فى الفترة الأخيرة تشعر بالتقصير فى العمل، ولكن عليك أن تعرف أن كل هذا سيمر بهدوء وقت أن تعود للعمل بشكل طبيبعى فالأمر لا يحتاج سوى لبعض الوقت، لا تحاول تأنيب نفسك أكثر من ذلك، كما أن أوضاعك بشكل عام مستقرة

برج القوس على الصعيد العاطفى

علاقتك بالحبيب جيدة جداً، خصوصاً أن الطرفين حريصان على التواصل مع بعضكما البعض بطريقة أكثر ذكاءاً، والتفاصيل الرومانسية ستوطد من علاقتك بالحبيب فى الفترة القادمة فحاول أن تنتبه لها حتى تضمن الحفاظ على علاقتكما.

على الصعيد الصحى ..

أوضاعك الصحية غير مستقرة، التواصل مع الطبيب والأخذ بمشورته سيكون ضرورياً فى الفترة القادمة، والاستغناء عن العادات الخاطئة مثل التدخين سيساعدك كثيراً على التخلص من كثير من المشكلات الصحية التى تهدد الرئة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن على الرغم من أن هناك بعض التغيرات التى ستحدث لك خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأوضاع المادية الخاصة بك ستتحسن كثيراً، كما أنك ستشعر أكثر بعد تحسن علاقتك بشريك حياتك والتأكد أن هذه الفترة هى الأنسب لاتخاذ عدد من الخطوات الجادة التى تدعم علاقاتك بالحبيب.