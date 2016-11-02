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مستثمرى برج العرب: نطالب بضرورة تدخل البنوك لحل أزمة المصانع المتعثرة

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مستثمرى برج العرب: نطالب بضرورة تدخل البنوك لحل أزمة المصانع المتعثرة مستثمرى برج العرب: نطالب بضرورة تدخل البنوك لحل أزمة المصانع المتعثرة

>الإسكندرية - أسماء على بدر

طالب إبراهيم عبد المولى أحد مستثمرى برج العرب بالإسكندرية، بضرورة وضع خطة لحل أزمة المصانع المتعثرة بمنطقة برج العرب ضمن مهام عمل لجنة الاستثمار الجديدة التى كلف بها الرئيس االجهات المعنية.

 

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حل أزمة المصانع تأتى من خلال تدخل البنوك لتمويل المصانع وحل أزمتها من خلال ما يسمى "تعويم المتعثرين" مالياً ومنحهم رأس مال عامل لإنهاء الأزمة على الفور.

 

وأشار إلى أن البنود التى كلف بها الرئيس الجهات المعنية لم تتطرق للمصانع المتعثرة التى قد تنتج سلعا استراتيجية وتضع على الخريطة الصناعية من جديد وهى عددها كبير بالإسكندرية والمدن الصناعية على مستوى الجمهورية.


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