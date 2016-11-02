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منصور بن زايد يبحث التعاون مع أمين عام «الإنتربول»

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منصور بن زايد يبحث التعاون مع أمين عام «الإنتربول» منصور بن زايد يبحث التعاون مع أمين عام «الإنتربول»

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمكتب سموه بقصر الرئاسة يورغن شتوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الجهات المعنية في الدولة ومؤسسة الإنتربول بشأن قضايا مكافحة الجريمة كافة وبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي وسلطان الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة والعميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية.

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