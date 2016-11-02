«تنفيذي الشارقة» يناقش الخطة الإسكانية في الإمارة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم، حيث تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة والاطلاع على سير العمل في المشروعات السكنية وتطوير البنى التحتية.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إنشاء بيوت للشعر في أقطار الوطن العربي. أوضح عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام أنه سيتم افتتاح بيت للشعر في الخرطوم بجمهورية السودان وذلك بالتعاون مع جامعة الخرطوم وبالتنسيق مع وزارة الثقافة السودانية مشيراً إلى أنه تم افتتاح بيوت للشعر خلال الفترة الماضية في كل من الأردن، ومصر، وتونس، والمغرب، وموريتانيا.

خطة

وناقش المجلس دراسة دائرة التخطيط والمساحة حول الخطة الإسكانية الاستراتيجية لمناطق إمارة الشارقة، وأشار المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة إلى أن الدراسة تهدف إلى تحديد مراحل واتجاهات التوسعات السكنية للمواطنين في خطط خمسية تواكب حجم الطلب حتى عام 2042، وإعداد برامج وشروط توفير أراضي الإسكان كل خمس سنوات في المناطق الجديدة، وصياغة الاشتراطات البنائية والمعايير التخطيطية للمناطق الجديدة.

تقرير

واطلع المجلس على تقرير دائرة الخدمات الاجتماعية حول ملتقى خدمات كبار السن الخامس وأوضحت عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية أن الدائرة نظمت الملتقى تحت شعار «نحو مدن صديقة لكبار السن» تزامناً مع يوم المسن العالمي والذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، ويهدف الملتقى إلى الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات المقدمة في مجال رعاية وخدمة كبار السن.