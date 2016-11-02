محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة حريـصة على تقديــم أفضـل الخدمـات للحجاج

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن خدمة حجاج الدولة في الديار المقدسة تحظى بعناية خاصة ومتابعة دؤوبة من القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يوجه دائماً بتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير كافة المستلزمات والإمكانيات التي تعين الحجاج على أداء مناسكهم وشعائرهم الدينية بكل يسر وسهولة وبما يحفظ أمنهم وسلامتهم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر البحر رئيس وأعضاء بعثة الحج الرسمية.

وأشاد سموه بالجهود التي تقوم بها بعثة الحج لخدمة الحجاج في اعتمادها على معايير فعالة تضمن السرعة في الأداء والتميز فيه بهدف تقديم أفضل الوسائل والخدمات للحجاج، منوهاً سموه بأن خدمة الحجاج أمانة وشرف وواجب يستدعى من الجميع تقديم المزيد من الجهد والإخلاص والحرص على تقديم الأفضل.

وطالب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعثة الحج بمضاعفة الجهود والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات والمبادرات والبرامج لحجاج بيت الله الحرام منذ لحظة التسجيل حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين، والعمل بروح الفريق الواحد حتى يتمكن الحجاج من أداء مناسكهم بطمأنينة ويسر غانمين الأجر والثواب.

خدمات وتسهيلات

واطلع سموه من الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية على الخدمات والتسهيلات التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام خلال أدائهم مناسك الحج هذا العام والبرامج والخطط التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه أشاد الدكتور محمد مطر الكعبي بحرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله منوهاً بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لكافة مراحل الحج والسؤال الدائم عن أحوال الحجاج والاطمئنان عليهم وتقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات لهم.