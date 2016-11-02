محمد بن راشـد: مبدأنا المساواة بيـن الناس بغض النظر عن جنسياتهم وأعراقهم

أدى، أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ومعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، اثنا عشر قاضياً في محاكم دبي وأربعة عشر قاضياً في مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي اليمين القانونية، إذ أقسموا بالله العظيم أن يحكموا بين الناس بالعدل، وأن يحترموا القوانين ويؤدوا مهمتهم بأمانة وإخلاص، وأن يلتزموا سلوك القاضي الشريف.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقضاة التوفيق في عملهم وتحقيق العدالة بين المتقاضين، مؤكداً سموه مبدأ المساواة بين جميع الناس، بغض النظر عن جنسياتهم وأعراقهم وانتماءاتهم الجغرافية.

ترسيخ التسامح

وأشار سموه، خلال توجيهاته للقضاء والمسؤولين في المحاكم، إلى أهمية ترسيخ مبدأ التسامح والمصلحة بين المتخاصمين في المحاكم، لأن الصلح في كثير من الأحيان سيد الأحكام.

حضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر سموه في زعبيل، ظهر أمس، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، واللواء طارش عيد المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي، وسلطان بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي.