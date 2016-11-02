وزير التعليم العالى يغادر إلى الصين لحضور اجتماعات وزراء العلوم والتكنولوجيا

كتب أحمد حمادة

غادر مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى متوجها على رأس وفد إلى بكين فى تستغرق خمسة أيام .

وقال مصدر بمطار القاهرة، إن وزير التعليم العالى انهى إجراءات السفر عبر استراحة الصالة الحكومية بالمطار علي متن الطائرة المتجهة إلى بكين.

ومن المقرر أن يشارك الشيحي خلال زيارته للصين فى فعاليات الإجتماع الوزارى لوزراء العلوم والتكنولوجيا والتعليم لدول مجموعة العشرين، ويبحث الاجتماع وضع عدد من الآليات والخطط التنفيذية لتفعيل ما تم الإتفاق عليه فى إجتماع رؤساء قمة العشرين.