أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التعليم العالى يغادر إلى الصين لحضور اجتماعات وزراء العلوم والتكنولوجيا

Google+ Print
وزير التعليم العالى يغادر إلى الصين لحضور اجتماعات وزراء العلوم والتكنولوجيا وزير التعليم العالى يغادر إلى الصين لحضور اجتماعات وزراء العلوم والتكنولوجيا

>كتب أحمد حمادة

غادر مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى متوجها على رأس وفد إلى بكين فى تستغرق خمسة أيام .

وقال مصدر بمطار القاهرة، إن وزير التعليم العالى انهى إجراءات السفر عبر استراحة الصالة الحكومية بالمطار علي متن الطائرة المتجهة إلى بكين.

ومن المقرر أن يشارك الشيحي خلال زيارته للصين فى فعاليات الإجتماع الوزارى لوزراء العلوم والتكنولوجيا والتعليم لدول مجموعة العشرين، ويبحث الاجتماع وضع عدد من الآليات والخطط التنفيذية لتفعيل ما تم الإتفاق عليه فى إجتماع رؤساء قمة العشرين.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365