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الجنايات تنظر تجديد حبس 4 متهمين بخلية اغتيال معاون مباحث حلوان

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الجنايات تنظر تجديد حبس 4 متهمين بخلية اغتيال معاون مباحث حلوان الجنايات تنظر تجديد حبس 4 متهمين بخلية اغتيال معاون مباحث حلوان

>كتب محمود نصر

تنظر اليوم الأربعاء، الدائرة ( 14 ) جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، فى القضية رقم 513 لسنة 2016 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"ميكروباص حلوان"، والمتهمين باغتيال معاون مباحث حلوان و7 أمناء شرطة.

وتضم قائمة المتهمين المحدد لهم جلسة نظر تجديد حبسهم كلا من "محمود محمد عبد التواب مرسى" و"عبد الله محمد شكرى إبراهيم" و"أحمد سلامة على عشماوى" و" محمود عبد الحميد أحمد جنيدى"

واعترف المتهمون فى التحقيقات باعتناقهم الأفكار التكفيرية، على يد وليد حسين محمد حسين الحاصل على البراءة فى قضية خلية الظواهرى، كما اعترفوا بالاشتراك فى تنفيذ العملية التى استهدفت دورية من قسم حلوان استشهد فيها 8 من رجال الشرطة مع الهارب "محمد إبراهيم" والمتوفى محمد سلامة محمود، إضافة لارتكاب واقعة سرقة السيارة المستخدمة فى تنفيذ العملية وقتل مالكها، واغتيال 4 أفراد من قوة كمين المنوات بالمنطقة السياحية بسقارة.


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