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24.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال أكتوبر الماضى

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24.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال أكتوبر الماضى 24.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال أكتوبر الماضى

>كتب هانى الحوتى

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، نحو 24.2 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 4113 مليون ورقة منفذة على 389 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 9.7 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 2036 مليون ورقة منفذة على 248 ألف عملية خلال شهر سبتمبر الماضى.

 

وبلغت قيمة التداول ببورصة النيل، وفقًا للتقرير الشهرى للبورصة، 51.7 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 33.1 مليون ورقة منفذة على 7907 عمليات خلال شهر أكتوبر الماضى.


> واستحوذت الأسهم على 58.01% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 41.99 % خلال الأسبوع الماضى.


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