صحة قنا: تشكيل لجنة لتحليل مياه الشرب للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات

قنا - هند المغربي

صرح الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تشكيل لجنة من معامل مديرية الصحة، لأخذ عينات من مياه الشرب التى يتم ضخها لمراكز شمال محافظة قنا نجع حمادى وفرشوط وأبوتشت، للاطمئنان على مدى مطابقتها لمعاينة ومواصفات وزارة الصحة والتأكد من مدى تنظيف وصلاحية شبكات محطات المياه.

جاء ذلك بناء على عدد من الشكاوى عن تغير خصائص رائحة المياه التى يتم ضخها لمركز شمال محافظة قنا بعد انقطاع المياه لمدة 3 أيام بسبب عكارة مياه نهر النيل على خلفية السيول التى شهدتها بعض المحافظات.

يذكر أن هناك 9 محطات مياه مازالت مغلقة وهى محطة الرئيسية والسلامية والقصر والصياد بنجع حمادى ومحطة فرشوط و4 محطات بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، مضيفا أنه تم الإعلان مسبقا عن قطع المياه، ليتمكن المواطنون من تخزين احتياجاتهم وأنه سيتم فتح جميع المحطات على مستوى المحافظة بعد التأكد من انخفاض نسبة العكارة للحد الأدنى المسموح.