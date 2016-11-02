بعض النصائح لحياة صحية.. اشرب الكثير من المياه ونم 8 ساعات

كتبت لميس محمد

من منا لا يريد أن يشعر بالصحة والحيوية كل يوم؟ لذلك نشر موقع "WikiHow" تقريرًا أبدى فيه بعض النصائح لحياة أفضل.

و هذه هى النصائح :

- شرب الكثير من المياه.

- اتبع نظاما غذائيا صحيا بما يناسبك مما تحبه من الطعام.

- نم ما لا يقل عن 8 ساعات يوميا.

- ارتد الثياب النظيفة ذات الرائحة العطرة.

- الاستحمام على الأقل مرة فى اليوم.

- اغسل أسنانك.

- القراءة مهمة لتصفية ذهنك ومعرفة معلومات جديدة.

- التمارين الرياضية تعزز من حالتك النفسية.

- الجلوس بمفردك قليلا للاستماع للموسيقى، مشاهدة التليفزيون أو حتى الجلوس فى هدوء يساعدك استرجاع نفسك.

- القيام ببعض الأشياء التى تحبها: كالتسوق، المشى أو ركوب الدراجات.