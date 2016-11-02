بعض النصائح لحياة صحية.. اشرب الكثير من المياه ونم 8 ساعات

>كتبت لميس محمد
من منا لا يريد أن يشعر بالصحة والحيوية كل يوم؟ لذلك نشر موقع "WikiHow" تقريرًا أبدى فيه بعض النصائح لحياة أفضل.
و هذه هى النصائح :
- شرب الكثير من المياه.
- اتبع نظاما غذائيا صحيا بما يناسبك مما تحبه من الطعام.
- نم ما لا يقل عن 8 ساعات يوميا.
- ارتد الثياب النظيفة ذات الرائحة العطرة.
- الاستحمام على الأقل مرة فى اليوم.
- اغسل أسنانك.
- القراءة مهمة لتصفية ذهنك ومعرفة معلومات جديدة.
- التمارين الرياضية تعزز من حالتك النفسية.
- الجلوس بمفردك قليلا للاستماع للموسيقى، مشاهدة التليفزيون أو حتى الجلوس فى هدوء يساعدك استرجاع نفسك.
- القيام ببعض الأشياء التى تحبها: كالتسوق، المشى أو ركوب الدراجات.
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