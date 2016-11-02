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بعض النصائح لحياة صحية.. اشرب الكثير من المياه ونم 8 ساعات

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بعض النصائح لحياة صحية.. اشرب الكثير من المياه ونم 8 ساعات بعض النصائح لحياة صحية.. اشرب الكثير من المياه ونم 8 ساعات

>كتبت لميس محمد

من منا لا يريد أن يشعر بالصحة والحيوية كل يوم؟ لذلك نشر موقع "WikiHow" تقريرًا أبدى فيه بعض النصائح لحياة أفضل.

و هذه هى النصائح :

-          شرب الكثير من المياه.

-          اتبع نظاما غذائيا صحيا بما يناسبك مما تحبه من الطعام.

-          نم ما لا يقل عن 8 ساعات يوميا.

-          ارتد الثياب النظيفة ذات الرائحة العطرة.

-          الاستحمام على الأقل مرة فى اليوم.

-          اغسل أسنانك.

-          القراءة مهمة لتصفية ذهنك ومعرفة معلومات جديدة.

-          التمارين الرياضية تعزز من حالتك النفسية.

-          الجلوس بمفردك قليلا للاستماع للموسيقى، مشاهدة التليفزيون أو حتى الجلوس فى هدوء يساعدك استرجاع نفسك.

-          القيام ببعض الأشياء التى تحبها: كالتسوق، المشى أو ركوب الدراجات.


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