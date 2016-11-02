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احتياطات احترازية بالدقهلية لتنقية مياه الشرب بعد تعكر النيل بالسيول

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احتياطات احترازية بالدقهلية لتنقية مياه الشرب بعد تعكر النيل بالسيول احتياطات احترازية بالدقهلية لتنقية مياه الشرب بعد تعكر النيل بالسيول

>الدقهلية - محمد حيزة

قامت الإدارة العامة للطب الوقائى بالدقهلية، برئاسة الدكتور هشام مسعود، مدير عام الطب الوقائى، تحت إشراف الدكتور سعد عبد اللطيف مكى، وكيل وزارة الصحة، وبالاشتراك مع الإدارة الصحية بالمنصورة بالمرور، اليوم، الثلاثاء، على مرفق مياه الشرب بميت خميس، ومحطة الصرف الصحى بالبرامون، للاطمئنان على تنقية مياه الشرب بعد العكارة، التى تسببت بها مياه الأمطار بمياه النيل وخشية تأثيرها على صحة المواطنين.

 

وتم مناظرة جميع مراحل تنقية مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحى المعالج، وقياس نسب الكلور المتبقى وسحب عينات مياه شرب وعينات صرف صحى معالج، وإرسالها إلى المعمل المشترك للفحص الشامل.

 

وتم الوقوف على بعض السلبيات والتوجيه بالمتابعة، وإعداد تقرير مشترك للعرض على المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية.

 

ومن جانبه، قال الدكتور هشام مسعود، إن إدارة الطب الوقائى، ستقوم بشن حملات إسبوعية على جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة الدقهلية، للتأكد من سلامة مياه الشرب وعدم تأثرها بسقوط الأمطار.


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