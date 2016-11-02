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إنشاء منطقة صناعية بمنطقة مرغم وزاوية عبدالقادر بالإسكندرية

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إنشاء منطقة صناعية بمنطقة مرغم وزاوية عبدالقادر بالإسكندرية إنشاء منطقة صناعية بمنطقة مرغم وزاوية عبدالقادر بالإسكندرية

>الإسكندرية – أسماء على بدر

وافق المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على إنشاء منطقة صناعية داخل منطقة مرغم وزاوية عبدالقادر بدائرة برج العرب والعامرية بالإسكندرية.

وكان نائبا حزب "النور" قد تقدما باقترح برغبة إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، ووزير الصناعة بشأن إنشاء منطقة صناعية داخل منطقة مرغم وزاوية عبدالقادر بالدائرة.

وأوضح نائبا "النور" أن دائرة برج العرب والعامرية فى غرب الإسكندرية أصبحت من المناطق الجاذبة للسكان خاصة الشباب، وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام من الدولة

وأشار نائبا "النور" إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية يفتح فرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنماهية الصغر، وتعمل على ضبط المستقبل الصناعى، مع فتح سوق عمل لشباب العامرية وبرج العرب.

 


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