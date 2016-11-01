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مخرج «اخر أيام المدينة»: استغرق 10 سنوات..ولا أعلم سبب استبعاده من مهرجان القاهرة

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مخرج «اخر أيام المدينة»: استغرق 10 سنوات..ولا أعلم سبب استبعاده من مهرجان القاهرة مخرج «اخر أيام المدينة»: استغرق 10 سنوات..ولا أعلم سبب استبعاده من مهرجان القاهرة

المخرج تامر سعيد _ أرشيفية

قال المخرج الشاب تامر السعيد، مخرج فيلم اخر أيام المدينة، والحاصل على عدة جوائز، أنه تم انتاج الفيلم خلال 10 نوات مضت، مفسرًا ذلك بصعوبة العمل الفني القائم عليه الفيلم مما جعله يستغرق وقتًا طويلًا.

وأكد السعيد أن الفيلم نجح نجاحًا باهرًا بانتشاره في معظم المهرجانات العربية والعالمية، موضحًا أن السبب وراء ذلك هو اتقان القائمين على العمل للفيلم وانتاجه نمما أدى لحصوله على العديد من الجوائز.

وأوضح المخرج الشاب أن مهرجان القاهرة طلب عرض فيلم “اخر أيام المدينة”، مضيفًا أنه قبل أيام من العرض تم الرفض بسبب عرض الفيلم في مهرجان برلين.

وأرجعت الفنانة إلهام شاهين، عضو اللجنة التحكيمية في المسابقة العربية، السبب وراء استبعاد الفيلم من مهرجان القاهرة عرضه في مهرجانات سابقة.

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