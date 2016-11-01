بالصور..محافظ بورسعيد يكرم الفائزين في الدورة التدريبية للخطباء

كتب – جمال نوفل

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تكريم الفائزين بالدورة التدريبية للخطباء بالمكافأة، وذلك بمسجد الحسين وبحضور وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، ولفيف من القيادات الدينية والأزهر الشريف، حيث تم تكريم العشرة الأوائل الذين اجتازوا الدورة بنجاح.

وأكد محافظ بورسعيد، علي الدور الكبير والحيوي لائمة المساجد والخطباء في توعية المواطنين، ونشر تعاليم الإسلام الصحيح الذي يتسم بالواسطية والاعتدال، مؤكدًا علي ضرورة تطوير وتجديد الخطاب الدينى لرفع الوعى لدى الشباب والنشء حتي لايقعوا فريسة للفكر السلبي الهدام.

وطالب المحافظ، من الأئمة والخطباء بضرورة توعية الشباب والنزول إليهم في الأماكان الذي يتواجدون بها، وحثهم علي أهمية التحلي بالصفات الحميدة والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع والبعد عن السلبيات، وأضاف بان الأئمة والخطباء عليهم دور كبير من خلال قدرتهم علي الاقناع بأسلوبهم في الخطابة وتزودة بالعلم والمعرفة، وأضاف المحافظ بأن الأزهر الشريف هو منارة الإسلام في العالم، يأتي إلية الجميع من كل مكان لتعلم مفاهيم الدين الصحيح.



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