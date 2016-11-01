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مصطفى بكري: الحكومة قافلة على نفسها ولم تتواصل مع المواطنين

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مصطفى بكري: الحكومة قافلة على نفسها ولم تتواصل مع المواطنين مصطفى بكري: الحكومة قافلة على نفسها ولم تتواصل مع المواطنين

أرشيفية

طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بدمج بضع الوزرات داخل حكومة المهندس شريف إسماعيل، ترشيدا للنفقات، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لدمج بعض الوزارات ومنها على سبيل المثال دمج وزارة والتجارة الداخلية مع وزارة التضامن الاجتماعي، ودمج وزارة التعليم العالي مع البحث العلمي، ودمج وزارة السياحة مع الطيران، ودمج وزارة الزراعة مع الري.

وأضاف “بكري” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب لم يكن يستطيع قانونا سحب الثقة من “حكومة إسماعيل” لعدم تقديم استجواب ضدها مسبقا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك ارتباك واضح في السياسة الاقتصادية الحكومية، مشيرا غلى أن ارتفاع الأسعار بشكل جنوني أحد أهم أسباب هذا الارتباك، مؤكدا أن “قافلة على نفسها” ولم تتواصل مع المواطنين بشكل جيد وفعال.

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