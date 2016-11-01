حكومة ولاية النيل الأبيض تنزع مشروع سكر يتبع لنجلى "مبارك" بعد وجود تجاوزات

كتب مؤمن مختار

أعلنت حكومة ولاية النيل الأبيض السودانية وجود تجاوزات كبيرة فى مشروع "سابينا" لصناعة السكر بالولاية، موضحة أنه بعد مراجعتها للعقود اكتشفت أن المشروع يتبع لنجلى الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك "جمال وعلاء".

وأوضحت صحيفة الصيحة السودانية أن ولاية النيل الأبيض أن الشركة المعنية استولت على "193" ألف فدان لكنها لم تنفذ أى شىء على أرض الواقع طوال الفترة الماضية ما دفع حكومة الولاية لنزع الأرض بالقانون، حيث كشف وزير المالية والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض عيسى أبكر محمد الحاج فى تصريح صحفى أمس، عن تجاوزات كبيرة فى عقد مشروع "سابينا لصناعة السكر" بالولاية وأكد أن الشركة المعنية أخلت بالعقد ولم تنفذ المشروع فى الوقت المحدد، وقال إن ما تم تنفيذه على أرض الواقع (١٠٪) فقط.

وكشف الوزير أن حكومته عند مباشرتها إجراءات نزع المشروع فوجئت بأن شركة "سابينا" رهنته لبنك الخرطوم، واستلمت منه مبلغ (١٧) مليون جنيه كجزء من المبلغ، الذى تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وأوضح أبكر أن إجراءات النزع لم تكتمل حتى الآن لصالح حكومة الولاية، إلا بعد تسديدها مبلغ الـ"17" مليون جنيه لبنك الخرطوم.

وأضاف: "أصبحنا أصحاب حق فى الأرض، لكننا نقف مكتوفى الأيدى بسبب تسديد المبالغ للبنك"، وكشف عن خطوات لتسوية القضية مع بنك الخرطوم.

ورأى الوزير إن مشاريع السكر القومية بالنيل الأبيض قليلة العائد للولاية، ووصف إيراداتها ومساهمتها بالضعيفة، مبينا أن شركة كنانة سلمت الولاية (٣٠٠) ألف جنيه فقط نصيبها من الموسم، وطالب بتغيير الاتفاقيات القائمة بين شركات السكر وحكومة الولاية.