أبو حامد لـ"خالد صلاح": بيان الحكومة حمل تصريحات واضحة عن التضخم والعجز

كتب إبراهيم حسان

قال النائب البرلمانى، محمد أبو حامد، إن مجلس النواب وافق على بيان الحكومة، وكان فى هذا البيان تحديات تم التصريح بها بشكل واضح جدا من ضمنها تضخم الدين العام ونسبة العجز، والحديث أيضًا عن الإجراءات الإصلاحية التى لها آثار تبعية.

وأضاف "أبو حامد"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية "النهار one، أن الحكومة تحركت فى تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، ونفذت بالفعل إجراءات القيمة المضافة وتعديل فى منظومة الدعم، وهناك إجراءات أخرى فى طريقها إلى التنفيذ، مشيرا إلى أنه إذا وجدت إخفاقات نتيجة قرارات وسياسات خاطئة للحكومة فيجب أن تتحمل المسئولية، وعند وجود إخفاقات فى بنود معينة يجب معرفة أسباب هذه الإخفاقات، فإذا تبينت نتيجة قرارات وسياسات خاطئة للحكومة فتتحمل هى المسئولية.

وأوضح النائب البرلمانى، أن بعض نواب البرلمان يهاجمون الحكومة بناء على رفض مطالبات لهم من بعض الوزراء لعودتهم إلى "إعلانات الوزارة"، مضيفًا "مينفعش تيجى تقولى دلوقتى مشى الوزارة وهى مسئولة عن برنامج إصلاحى، لكن الوزير اللى يتضح أنه مسئول عن إخفاقات أضرت الشعب المصرى يرحل".