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صلاح حسب الله لـ"خالد صلاح": لست مع رحيل الحكومة وإنما تغيير عدد من الوزراء

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صلاح حسب الله لـ"خالد صلاح": لست مع رحيل الحكومة وإنما تغيير عدد من الوزراء صلاح حسب الله لـ"خالد صلاح": لست مع رحيل الحكومة وإنما تغيير عدد من الوزراء

>كتب إبراهيم حسان

قال صلاح حسب الله، نائب شبرا الخيمة ورئيس حزب الحرية، إن أحد أهم موارد الدولة "السياحة" ضُرب بعد تولى حكومة المهندس شريف إسماعيل بشهر، بعد اعتمادنا بشكل رئيسى على السياحة الروسية فى ، ثم تفاقمت أزمة الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، مضيفا "لذلك فلا يمكن أن أقيم أداء وهى فى البحر والغريق، ونحن على البر والتكييف".

 

وأضاف "حسب الله"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية "النهار one، أن مصر دولة مستهكلة منذ 6 سنوات، تزيد فيها نسبة التضخم وتقل نسبة النمو، مؤكدا عدم تحميله هذا الأمر للحكومات بمفردها، وإنما لكل مؤسسات الدولة وأدوات الإنتاج، مشددا على أن "الحل ليس فى رحيل الحكومة، وأنا مع إجراء تعديلات غير قليلة للوزراء".

 


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مصر 365

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