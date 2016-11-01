رئيس المنظمة العربية للسياحة: السيسي يدعم إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مصر

أعرب الدكتور بندر بن فهد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء.

وقال “بن فهد” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم، أنه تم منح “السيسي” قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتاز خلال لقاء اليوم، تقديرا وعرفانا لدور مصر الريادي في تنمية السياحة، ولدعمه وتطوير السياحة البينية العربية.

وأضاف رئيس المنظمة العربية للسياحة، أن مصر من الدول المتقدمة في المجال السياحي، ولديها أنماط متعددة في المجال السيسي، وعملنا الفترة الماضية مع وزارة السياحة ومحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، وكان هناك ازدياد في السياحة العربية بنسبة بلغت 18%.

وأشار “بن فهد” إلى أن توجيهات “السيسي” خلال لقاء اليوم، أكدت حرصه على تنمية السياحة البينية العربية، وإطلاق الكثير من البرامج والمشاريع التي تخدم السياحة العربية بشكل عام والسياحة المصرية بشكل خاص.

وأكد، أن “السيسي” بارك إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مصر، ودعم إقامة مشروع القرية العربية، كما بارك إنشاء مركز إقليمي للتدريب وتأهيل الشباب المصري العربي، ما يسهم في خدمة وتنمية ودعم القطاع السياحي المصري بشكل مباشر.

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة، أنه لمس حرص “السيسي” خلال لقاء اليوم، ودعمه للكثير من القطاعات التي تخدم الاقتصاد المصري، خاصة صناعة السياحة، كونها أهم الصناعات ومن أهم القطاعات الاقتصادية، نظرا لقدرتها على جذب العملات والحد من الفقر وتنمية المجتمعات المحلية.