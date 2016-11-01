خادم الحرمين الشريفين يهنىء الرئيس ميشال عون بانتخابه رئيسا للبنان

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء بالرئيس اللبنانى الجديد ميشال عون.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن خادم الحرمين الشريفين عبر، خلال الاتصال، عن تهنئته للرئيس ميشال عون بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية، مؤكدا وقوف المملكة العربية السعودية مع لبنان ووحدته، متمنيا للرئيس اللبنانى التوفيق وللجمهورية اللبنانية وشعب لبنان الشقيق الرخاء والاستقرار .

من جانبه، عبر الرئيس اللبناني عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة وعلى مشاعره تجاه لبنان وشعبه.

أ ش أ