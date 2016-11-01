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شاهد..12 صورة تلخص أحداث العالم يوم الثلاثاء

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شاهد..12 صورة تلخص أحداث العالم يوم الثلاثاء شاهد..12 صورة تلخص أحداث العالم يوم الثلاثاء

>كتب محمد المغربى

شهدت دول العالم اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة كان على رأسها احتفال روسيا بعيد القوات البحرية الروسية على سواحل البحر الأسود ،وأيضا مقتل 11 شخصا وإصابه 60 أخرين فى إنفجار على متن ناقلة نفط فى باكستان. 

 

كما استقبل رئيس الوزراء شريف إسماعيل الرئيس السنغافوري بحضور وزراء الخارجية والاستثمار والصناعة والتربية والتعليم وتناول اللقاء بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

واستمر تهجير أهالى الموصل فى ظل معركة الجيش العراقى لتحرير المدينة من قبضة داعش الذى بدأ حرق الأبار النفطية فى ظل تقدم القوات العراقية

 

 


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