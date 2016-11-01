صورة …«حسن الرداد» لأول مره بدبلة الخطوبة من «إيمى سمير غانم»

نشر الفنان حسن الرداد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة يظهر فيها للمرة الأولى مرتديًا دبلة خطوبته من الفنانة إيمى سمير غانم وذلك قبل أيام من الاحتفال بزفافهما.

حسن الرداد أرشيفية يذكر أن إيمى وحسن الرداد تعاونًا فى أكثر من عمل فنى خلال السنوات الأخيرة أبرزها فيلم “زنقة ستات”، ومسلسل “حق ميت” ومؤخراً فيلم “عشان خارجين” المعروض حاليًا فى السينمات.

يذكر أن إيمى وحسن الرداد تعاونا فى أكثر من عمل فنى خلال السنوات الأخيرة أبرزها فيلم “زنقة ستات”، ومسلسل “حق ميت” ومؤخراً فيلم “عشان خارجين” المعروض حالياً فى السينمات.