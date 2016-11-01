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وفاة الفنان سيلفيو غازنتيا الذي صمم كأس العالم

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وفاة الفنان سيلفيو غازنتيا الذي صمم كأس العالم وفاة الفنان سيلفيو غازنتيا الذي صمم كأس العالم

توفي مصمم مجسم كأس العالم لكرة القدم، سيلفيو غازانيتا، الإثنين، عن عمر يناهز 95 عاما، في بيته بمدينة ميلانو الإيطالية، بعد مسار إبداعي حافل.

واستقبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، سنة 1970، مقترحات لتقديم مقترحات التصميم من مجموعة نحاتين، فتم انتقاء تصميم الفنان الإيطالي.

وكان القيصر الألماني فرانز بيكنباور أول من يحمل الكأس الذي صممه غازانيتا، عقب فوز ألمانيا الغربية سنة 1974 بلقب المونديال.

فضلا عن كأس العالم، جرى تكليف الفنان الإيطالي بتصميم كأس الدوري الأوروبي لكرة القدم، وكرة العالم الطائرة وكأس العالم للبيسبول.

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