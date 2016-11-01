القوات المسلحة تبيع السلع الغذائية الأساسية بتخفيض %50

رصدت عدسة وكالة “ona” للأنباء قيام القوات المسلحة ببيع السلع الغذائية الأساسية في صندوق يحمل أسم تحيا مصر مساء اليوم الثلاثاء بالحي العاشر مدينة نصر ، وذلك لحل ومعالجة لازمة المواد الغذائية الأخيرة و احتفالا بأعياد أكتوبر المجيد عن طريق تقديم حصة غذائية بتخفيض 50 %، حيث يحمل الصندوق أكياس مكارونة و سكر و أرز و عبوات زيت طعام بسعر 25 جنية للمواطن .

هذا ودفعت القوات المسلحة بسيارتي نقل كبيرة محملة بصناديق السلع والتواجد بهما بالحي العاشر لعرضهم علي الجماهير ، فيما شهد اقبال كثيف من المواطنين للحصول على السلع وذلك بعد تخصيص حد أقصي صندوقي “تحيا مصر” لكل مواطن .