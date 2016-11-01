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مجلس الأمن يرحب بانتخاب ميشال عون رئيسًا فى لبنان

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مجلس الأمن يرحب بانتخاب ميشال عون رئيسًا فى لبنان مجلس الأمن يرحب بانتخاب ميشال عون رئيسًا فى لبنان

ميشال عون _ أرشيفية

رحب مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، بانتخاب ميشال عون رئيسا جديدا فى لبنان، ودعا إلى تشكيل حكومة فى أسرع وقت وإلى إجراء انتخابات نيابية بحلول مايو 2017.

وجاء فى بيان صادر عن الاعضاء ال15 فى مجلس الأمن أن “تشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخاب برلمان جديد بحلول مايو 2017، يشكلان أمرين اساسيين لاستقرار لبنان وقدرته على مواجهة التحديات الاقليمية”.

وأضاف البيان أن مجلس الامن يدعو مرة جديدة اللبنانيين إلى “النأى بالنفس” عن النزاع فى سوريا والى “وقف كل تورط فى الازمة السورية”.

وجاء أيضا فى البيان أن “الحفاظ على الاستقرار فى لبنان امر حاسم للحفاظ على الاستقرار والأمن الاقليميين”.

وتابع البيان أن انتخاب ميشال عون “يشكل مرحلة كانت مطلوبة منذ زمن طويل، وحاسمة لتجاوز الازمة السياسية والدستورية فى لبنان” داعيا الرئيس الجديد والقادة السياسيين اللبنانيين إلى “المضى فى العمل بشكل بناء”.

وكان العماد ميشال عون انتخب الاثنين رئيسا بعد فراغ فى هذا المنصب تواصل لمدة سنتين ونصف سنة.

ويبلغ الرئيس الجديد الحادية والثمانين من العمر وركز فى خطاب القسم على ضرورة ابعاد لبنان عن تداعيات النزاع السورى.

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