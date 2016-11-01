أحلام تقاضي مذيعة بحرينية قامت بتقليدها

حجزت محكمة الجنح المفوَضة الدعوى المرفوعة من الفنانة أحلام ضد المذيعة البحرينية غادة السني على خلفية الإساءة إليها في مواقع التواصل الإجتماعي وذلك للحكم في الثامن والعشرين من الشهر الجاري .

وكانت أحلام وعبر وكيلها القانوني في الكويت المحامي بدر باقر قد تقدمت بشكوى ضد المذيعة البحرينية غادة السني والتي تقيم في الكويت على خلفية قيام الأخيرة بتقليدها في أحد برامج تلفزيون الكويت وتم تداول مقطع الفيديو في برامج مواقع التواصل الإجتماعي ، وأكدت أحلام في شكواها أن السني تعمدت الإساءة إليها والتشهير بها وتقديمها بصورة مسيئة لجمهورها.

يذكر أن أحلام تقدمت بعدة شكاوي ضد مغردين في الكويت بسبب السخرية منها ولاتزال القضايا منظورة أمام القضاء الكويتي .