النجوم العرب يتشاركون مع اللبنانيين فرحة انتخاب الرئيس ميشال عون

شكل لبنان خلال الأيام الاخيرة، المحطة الأبرز في تغريدات اللبنانيين والعرب، الذين انشغلوا بالأمس بتقديم التهنئة للبنان، بمناسبة انتخاب ميشال عون، رئيساً لجمهورية لبنان، بعد انشغالهم بتقديم التعازي، قبل ثلاثة ايام بوفاة الراحل الكبير ملحم بركات.

الفنانون، معارضون وموالون لـ"الجنرال" سارعوا الى تقديم التهنئة له، بعد أن أصبح رئيساً لجمهوريتهم، فيما أثارت بعض التعليقات الجدل، وأبرزها تغريدة الفنانة إليسا التي علقت " : "It s ok" أي "لابأس"، ولكن لم يتم "تفكيك لغز" ما كتبته، خصوصاً وأنه يعرف عنها أنها من أشد المؤيدين لرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع " الخصم" السياسي اللدود للجنرال.

إلى ذلك بدا لافتاً تعليق الفنانة ميريام فارس، التي اكتفت بنشر صورة بالون كبير، بعنيني وانف وفم باللون البرتقالي، وهو اللون الذي يرمز الى التيار الوطني الحرّ.

لكن كيف علّق باقي النجوم؟

- مايا دياب: "الرئيس العماد"

- عاصي الحلاني: "الف مبروك فخامة الرئيس ميشال عون على أمل ان يكون عهداً جديداً يعيد الثقة والاستقرار الى لبنان الحبيب والشعب اللبناني"

- نجوى كرم: "فرحة لبنان كبيرة بانتخاب رئيس للجمهورية، مبروك فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون".

- نوال الزغبي: "ألف مبروك لبلدي لبنان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ويا رب نضل نمبسط ونضحك ونغني .... الله يحمي وطني!"

- راغب علامة: "واخيراً اصبح لللبنان رئيساً، مبروك للبنانيين وللعماد ميشال عون توليه منصب رئيس الجمهورية اللبنانية، اتمنى لفخامة الرئيس كل التوفيق في ولايته".

هيفاء وهبي : "واخيراً مبروك لوطني لبنان ولشعبه بإنتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وانشالله يتحقق شعار "اعطونا السلام و خذوا ما يدهش العالم"

ملحم زين" مبروك لعماد الجمهورية".

- يوسف الخال: "كان وضحّى و راح و رجع و بقي و وصل.. ألف ألف ألف مبروك."

- نانسي عجرم: "اهنئ اللبنانيين بكل طوائفهم وأحزابهم بوصول فخامة الرئيس ميشال عون الى سدة الرئاسة متمنية له عهد مليء بالخير والسلام".

- نادين نسيب نجيم: "مبروك مبروك فخامة الرئيس مبروك العهد الجديد للبنان ان شاء الله بولايتك لبنان يزدهر ويرجع أفضل من ما كان الله يوفقك و يوفق لبنان فيك"، وتابعت: "فخامة الرئيس ميشال عون أول طلب مني : قلّن ما يقوصوا رصاص ... رشاش المي ما بيشكي من شي ! ممكن بليز هل الطلب".

- وائل كفوري: "هنيئا للبنان".

-رامي عياش:" مبروك للبنان عهد رئاسي جديد.. مبروك. منتأمل بهالمرحلة لفتة حقيقية لكل القضايا العالقة ببلدنا وما أكترا".

- سيرين عبدالنور: "يا شعب لبنان العظيم العماد ميشال عون رئيساً لجمهورية لبنان اخيراً صار عنا رئيس".

- ماغي بو غصن: "مبروك للبنان مبروك للبنانيين انشالله هالعهد الجديد بيحقق النجاح والامان والازدهار للبلد".

- كاورل سماحة: "مبروك لنا جميعاإنتخاب الجنرال عون رئيسا للجمهورية،معا نفتح صفحة جديدة مليأة بالتفاؤل والتفاهم نجتمع فيها على حب ومصلحة بلدنا لبنان".

- أمل حجازي: "صباح الـ orange مع رئيس جديد...ان شاء الله يكون خير على جميع اللبنانيين".

- جو أشقر: "مبروك فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون... مبروك لبنان".

- ورد الخال: "اكبر مثال للمثابرة والاصرار على تحقيق هدف أو حلم مهما كان مستحيلاً هو الجنرال ميشال عون. مبروك لفخامته ومبروك لنا الرئيس"

- باسكال مشعلاني: "مبروك الرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية. انشالله عهد جديد على كل اللبنانيين. وأخيرا. عاش لبنان".

- مادلين مطر: "صباح الوطنية، صباح انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، صباح لبنان".

- ناصر فقيه: "أكتر Post واقعي بحياتي: "مش من قلبي، مبروك جنرال..."

-زياد بطرس: ميشال عون رئيس للجمهورية اللبنانية. تحية لأرواح الشهداء. مبروك يا سيد.. والعبرة في الأداء".

-نادين الراسي" مبروك للبنان العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية"

-ماجدة الرومي" الف مبروك فخامة الرئيس عون. كلنا جنودك وكلنا لك نعاهدك على الوفاء وعلى الولاء التام.. ومعك اليوم سنوزّع الامل والرجاء والفر على الجميع وسنهديه لذواتنا أيضاً . فنن اليوم لم نعد يتامى بعد ايوم. بمحبة ماجدة الرومي كفرشيما في 31\10\2016".

-سمير صفير" محنبك منحبك يا بي الكل منحبك فخامة الرئيس ميشال عون".

-كارمن لبس" ان شاء الله يزدهر هيدا البلد على أيامك، وما تخيّب آمالنا وآمال محبيك".

-مي حريري" راح الموسيقار من دون ميشوف لبنان برئيسه الجديد. انا من قلب محروق بهني لبنان لانتخاب العماد ميشال عون. ان شاء الله يكون وجه خير عالبلد يا رب".

- وسام حنا: "مبروك . الف الف الف الف مبروك للبنان رئيسه لجديد .. مبروك".

- فادي حداد: "انشالله بالجمهورية الجديدة حكامنا يتركوا المدارس ويروحوا عالجامعات".

- زياد بطرس: ميشال عون رئيس للجمهورية اللبنانية... تحية لارواح الشهداء مبروك يا سيد... مبروك للبنان... والعبرة في الاداء.

- جوزف عطية: "عهد جديد لوطننا لبنان. مبروك فخامة الرّئيس 'ميشال عون' آملين بمستقبل أفضل..وأمنٍ وأمان. وإتحاد دائم لكي بيد واحدة وشراكة وطنيّة نحمي وطننا".

- سعيد الماروق: "الف مبروك فخامة الرئيس العماد ميشال عون مبروك للبنان وأملنا ان يكون العهد الجديد عهد الأمن والأستقرار والازدهار"

- مازن معضم: "الله يقدم اللي فيه الخير لهالبلد ولمصلحة لبنان واللبنانيين لبنان".

- نزار فرنسيس: "عَلّو الرّاية.. تَنْقِلّا، مبروك وْعزِّك منصان، بَعدو عونِك من الله، وْبَعدو الله مع لبنان".

- طوني عيسى: "لبنان لا يقوم إلا بوجود رئيس قوي.ومَن أقوى منك يا جنرال ليقوم بهذه المهمّة؟؟ عشت، عاشت الجمهورية،عاش لبنان."

- نادين ويسلون نجيم: "مبروك رئيس الجمهورية اللبنانية بعد فراغ دام 3 سنوات. رئيس، مناضل، عسكري، مواطن و أب."

- زياد برجي: "مبروك للبنان، وأخيراً رئيس، أنا سعيد لبلدي".

- ديانا حداد: "بعد 26 سنة، أتى الجنرال ميشال عون رئيساً جديداً لبنان، كلنا امل انه يكون في لبنان جديد وعهد جديد، عونك جاي من الله يا لبنان الغالي".

- باسم كريستو: "قديه كان احلى واوفر للبلد لو من سنتين ونص صارت هالجلسة وتبارز فيها مرشح 14 آذار و مرشح 8 آذار ويلي بيفوز يفوز !! او ممنوعة الديمقراطية؟".

-يوسف حداد: " يا بي وخي الكل فخامة العماد ميشال عون يا عون الكل".

-قمر:"وطني الغالي لنان يلي اتخطيت مسرح الشمس ووصلت لحدود السما.. بهنيك اليوم وبهني شعبك العظيم بانتخاب رئيس للجمهورية، وعلى أمل وأمنيات بحلول السلام والأمان ع ارضك".

كما انضم بعض النجوم العرب الى قائمة النجوم المهنئين، وكان لافتا إعادة نشر اصالة تغريديتين للفنان رامي عياش والمذيعة منى ابو حمزة، وعلقت تحتمهما "جملتين لفتوا نظري".

كما لفتت ايضاً تغريدة شكران مرتجى"اذا باركت للبنان واللبنانيين بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً يعتبر تدخل سوري بالشؤون اللبنانية؟؟ ع مسؤوليتي مبروك لبنان".

-تامر حسني: "مبروك شعب لبنان العظيم إنتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية (ميشال عون ) يارب كل السلام والخير والرخاء والتقدم عاش لبنان".

-غادة عبد الرازق: " مبروك . بيروت. اتفالات. رئيس جمهورية . يا رب خير دائماً على الشعب اللبناني".

-لطيفة: "الف مبروك لبنان"

-أمل عرفة "مبروك لبنان الحبيب يا ربي يحميك ويحمي بلادي".

- أحلام: "الف مبروك انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانيه بعد غياب ثلاثين شهر أتمنى للبنان الحبيبه مزيد من التقدم والازدهار".

تولين بكري: مبروك للشعب اللبناني الشقيق فخامة الرئيس ميشال عون".

-صابر الرباعي: " وأخيرا ً وليس آخراً أصبح للبنان رئيسا توافقي بعد سنتين ونصف عجاف. مبروك للبنان والشعب اللبناني العظيم وبمزيد من التقدم والإزدهار".

-حسن الشافعي: "كل عام وبلدي الثاني لبنان قائم وعيد وطني سعيد". ( لم يعرف ما اذا كان الشافعي اعتبر ان انتخاب الرئيس ميشال عون هو بمثابة عيد وطني، أم أنه ظن أن لبنان يتفل بعيده الوطني".

-اروى: " مبروك لبيبي لبنان انتخاب الرئيس ميشال عون ويا رب نشوف في عهده الأمن والامان والإستقرار".

-كينده علوش "مبروك للبنان انتخاب ميشالعون رئيساً للجمهورية بعد عامين ونصف من الفراغ الرئاسي . يا رب أجعل هذا لخير لبنان"