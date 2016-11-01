أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"معسكر مغلق" للعروس إيمي سمير غانم و"ممنوع التصوير"

Google+ Print

الثلاثاء 01-11-2016 21:31

مبكراً يمكن القول كان الله بعون الفنان الشاب حسن الرداد، فعروسه إيمي سمير غانم، اثبتت عملياً أن خفة الدم لا تعني أبداً التخلي عن الحزم و الانضباط الشديد، وقدمت نموذجاً للقرارات الصارمة، بعدما كشف مصدر مقرب من العائلة أنها بصدد اصطحاب كل أفراد اسرتها مساء اليوم لمدينة الجونة، لتشرف بنفسها على كل تفاصيل حفل زفافها المنتظر يوم الجمعة القادمة، وتتأكد من تنفيذ تعليماتها الأمنية المشددة بعدم دخول أي فرد لا يحمل دعوة، وعدم تسريب "صورة واحدة من حفل الزفاف" بدون موافقتها شخصياً.

المصدر نفسه أكد أن إيمي أسندت مهمة ترتيب حفل زفافها لشركة متخصصة يتواجد أفرادها بالفعل بمدينة الجونة منذ مطلع الأسبوع الجاري، لتنسيق اجراءات تسكين كل ضيوف الحفل بغرف متجاورة ،وضمان خصوصية كل المدعوين والاتفاق معهم على برنامج حفل الزفاف وسبل التضامن لعدم تسريب أي معلومة أو صورة، كما يتم التنسيق مع المطرب محمود الليثي والمطربة بوسي لإحياء الحفل أضافة لمطرب كبير يتردد أنه محمد حماقي ولكنه رفض تأكيد المعلومة.

وتبدأ إيمي من اليوم معسكراً مغلقاً للتجهيز للحفل بعدما اطمأنت للبروفة الأخيرة لفستان الزفاف، وستتولى شقيقتها دنيا من اليوم مهمة الاتصال بنجوم الفن لتأكيد حضورهم، بينما ستتفرغ العروس لمراجعة تحضيرات شهر العسل خارج ، ولم يعرف بعد هل سيتواجد الرداد بنفس المعسكر المغلق أم ينتظر بالقاهرة مع والدته علماً بأنه سيظهر مساء اليوم الثلاثاء مع الفنانة رزان مغربي بحلقة مسجلة من برنامج "ضربة حظ" وتم تسريب معلومة بأنه سيتحدث اليوم لأول مرة عن زفافه المنتظر خاصة وان رزان وجهت له التهنئة رسمياً.

تعليمات مشددة ومراجعة شاملة ودقيقة لكل التفاصيل، ومعسكر مغلق برعاية شركة متخصصة، وتحذير من تسريب الصور كل هذا للتحضير لحفل زفاف الجنرال "إيمي سمير غانم" يوم الجمعة على الفنان الشاب حسن الرداد الذي ينتظر اليوم "ضربة حظ"!!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب