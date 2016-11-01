"معسكر مغلق" للعروس إيمي سمير غانم و"ممنوع التصوير"

مبكراً يمكن القول كان الله بعون الفنان الشاب حسن الرداد، فعروسه إيمي سمير غانم، اثبتت عملياً أن خفة الدم لا تعني أبداً التخلي عن الحزم و الانضباط الشديد، وقدمت نموذجاً للقرارات الصارمة، بعدما كشف مصدر مقرب من العائلة أنها بصدد اصطحاب كل أفراد اسرتها مساء اليوم لمدينة الجونة، لتشرف بنفسها على كل تفاصيل حفل زفافها المنتظر يوم الجمعة القادمة، وتتأكد من تنفيذ تعليماتها الأمنية المشددة بعدم دخول أي فرد لا يحمل دعوة، وعدم تسريب "صورة واحدة من حفل الزفاف" بدون موافقتها شخصياً.

المصدر نفسه أكد أن إيمي أسندت مهمة ترتيب حفل زفافها لشركة متخصصة يتواجد أفرادها بالفعل بمدينة الجونة منذ مطلع الأسبوع الجاري، لتنسيق اجراءات تسكين كل ضيوف الحفل بغرف متجاورة ،وضمان خصوصية كل المدعوين والاتفاق معهم على برنامج حفل الزفاف وسبل التضامن لعدم تسريب أي معلومة أو صورة، كما يتم التنسيق مع المطرب محمود الليثي والمطربة بوسي لإحياء الحفل أضافة لمطرب كبير يتردد أنه محمد حماقي ولكنه رفض تأكيد المعلومة.

وتبدأ إيمي من اليوم معسكراً مغلقاً للتجهيز للحفل بعدما اطمأنت للبروفة الأخيرة لفستان الزفاف، وستتولى شقيقتها دنيا من اليوم مهمة الاتصال بنجوم الفن لتأكيد حضورهم، بينما ستتفرغ العروس لمراجعة تحضيرات شهر العسل خارج مصر، ولم يعرف بعد هل سيتواجد الرداد بنفس المعسكر المغلق أم ينتظر بالقاهرة مع والدته علماً بأنه سيظهر مساء اليوم الثلاثاء مع الفنانة رزان مغربي بحلقة مسجلة من برنامج "ضربة حظ" وتم تسريب معلومة بأنه سيتحدث اليوم لأول مرة عن زفافه المنتظر خاصة وان رزان وجهت له التهنئة رسمياً.

تعليمات مشددة ومراجعة شاملة ودقيقة لكل التفاصيل، ومعسكر مغلق برعاية شركة متخصصة، وتحذير من تسريب الصور كل هذا للتحضير لحفل زفاف الجنرال "إيمي سمير غانم" يوم الجمعة على الفنان الشاب حسن الرداد الذي ينتظر اليوم "ضربة حظ"!!