بالفيديو: سعد لمجرد يهرب من السجن بمساعدة أصدقائه!

بعدما كثر الحديث مؤخراً حول قضية المغني المغربي سعد لمجرد الذي أثار الجدل في أوساط الإعلام العربي والغربي، اهتدى أحد مصممي الألعاب الإلكترونية إلى ابتكار لعبة عملاً بمقولة مصائب قوم عند قوم فوائد بعنوان "هروب سعد لمجرد من السجن".

اللعبة التي يمكن تحميلها على "غوغل بلاي" تدعو إلى مساعدة لمجرد على جمع المال وتحدي جميع العقبات للهروب من سجنه في باريس، والعودة به إلى المغرب.

وتحمل اللعبة عبارات "ساعد ابن بلدك سعد المجرد لجمع النقود، والهروب من السجن، وحاول أن تهزم الأشباح، والوحوش، التي تعترض طريقه، وأثبت أنك ماشي ساهل للرجوع به إلى المغرب من جديد قبل نفاد الوقت".

يذكر أن سعد لمجرد، المتهم بالعنف الجنسي ضد فتاة فرنسية، كلف العاهل المغربي محمد السادس محاميه الخاص الفرنسي إيريك ديبون موريتي، الملقب "بالوحش" للدفاع عنه وتكفل بأتعابه، استجابة لطلب وجهته له العائلة لمساندته.