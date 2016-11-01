تكريم «تامر حسنى» من موقع «أنغامى» لوصول مستمعيه إلى 100 مليون شخص

يُكرم اليوم، الثلاثاء، النجم تامر حسنى، داخل أحد الفنادق الكبرى، من قبل تطبيق «أنغامى»، الذى يُعد أهم المواقع المتخصصة فى عالم الموسيقى على مستوى العالم، وأعلن الموقع عن تكريم نجم الجيل بعدما وصلت نسبة استماع أغنياته إلى 100 مليون مستمع حول العالم.

وعاد النجم تامر حسنى، من أمريكا بعدما قضى هناك ما يقرب من 15 يومًا، أحيا فيها عدة حفلات ضمن جولته الغنائية احتفالا بألبومه “عمرى ابتدا”، وشهدت تلك الحفلات إقبالاً جماهيرياً كبيراً، كما أعلن “راديو أمريكا” لأول مرة عن وجود حفلات لمطرب عربى ووصفوه بـ«الصخرة»، إضافة إلى وجود “طوابير” من الجاليات العربية بشكل كبير من أجل رغبتهم حضور تلك الحفلات فى المدن المختلفة، مما أضافة إلى شعبية نجم الجيل فى أمريكا وكثرة جماهيرة حول العالم، مما زاد أيضًا من معجبية، وذلك نظرًا للتقدم الهائل فى الفترة الأخيرة وتحقيق مزيدًا من الأرقام القياسية فى التطور والتقدم والأبداع وتقديم العمل المتميز، مما جعله نجم محبوب زمسموع بأنحاء العالم.

وغنى نجم الجيل فى 4 ولايات فى أمريكا، كانت البداية فى “فيرجينيا”، ونيو جيرسى”، و”لوس أنجلوس”، وكان الختام فى “ديترويت”.