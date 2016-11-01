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تعادل بشيكتاش ونابولي في دوري أبطال أوروبا

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تعادل بشيكتاش ونابولي في دوري أبطال أوروبا تعادل بشيكتاش ونابولي في دوري أبطال أوروبا

تعادل بشيكتاش التركي مع ضيفه نابولي الإيطالي 1-1 الثلاثاء في إسطنبول، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل البرتغالي ريكاردو كواريسما (79 من ركلة جزاء) هدف بشيكتاش، والسلوفاكي ماريك هامسيك (82) هدف نابولي.

وبعد فوزه في إيطاليا 3-2، كان بشيكتاش، الذي أصاب القائم في الشوط الأول عن طريق لاعب وسطه الكندي أتيبا هاتشينسون (29)، في طريقه لتحقيق ثنائية لافتة.

وتقدم بهدف متأخر من ركلة جزاء إثر لمسة يد على الصربي نيكولا مكسيموفيتش، ترجمها كواريسما.

بيد أن هامسيك أطلق تسديدة رائعة من حافة المنطقة سكنت الزاوية العليا اليسرى لمرمى الحارس الإسباني فابريسيو (82).

وبقي نابولي متصدرا للمجموعة مع 7 نقاط مقابل 6 لبشيكتاش، و4 لبنفيكا البرتغالي الذي يستقبل دينامو كييف الأوكراني (نقطة) في وقت لاحق.

وهذه المباراة الـ التي13 لا يخسرها بشيكتاش على أرضه منذ فبراير الماضي (10 انتصارات و3 تعادلات).

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