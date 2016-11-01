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نائب رئيس “البترول” الأسبق: مصر لديها نشاط بترولي في منطقة البصرة

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نائب رئيس “البترول” الأسبق: مصر لديها نشاط بترولي في منطقة البصرة نائب رئيس “البترول” الأسبق: مصر لديها نشاط بترولي في منطقة البصرة

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق المهندس، مدحت يوسف

قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق المهندس، مدحت يوسف، إن تستورد الخام الكويتي منذ 9 أشهر، في الوقت الذي تُسدد فيه المصرية هذا الخام على دفعات مُتتالية، بناءً على توجيهات أمير الكويت.

وأضاف يوسف، خلال حواره عبر برنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيله، أن الأمير الكويتي هو من منح مصر تسهيلات السداد، داعيًا العراق بمنح مصر تسهيلات لمدة 3 أشهر.

وأوضح يوسف، أن الزيادة السنوية من استهلاك البنزين تصل لـ13% سنويًا، معربًا عن آسفه لتغير سلوك الشعب المصري المستهلك للوقود بصورة كبيرة، الذي يُعتبر العاشق لامتلاك سيارات خاصة.

وأكد يوسف، أن المصريين لجأوا فى الفترة الأخيرة لتوليد الكهرباء المنزلية باستخدام المولدات، خاصة أن سعر البنزين “رخيص”، مدللاً على ذلك: “بأن سعر الكيلو وات طاقة أغلى بكثير من سعر لتر بنزين واحد فئة 80″.

وأوضح يوسف، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الدولتان المتحكمتان في السياسة النفطية العراقية، مشيرًا إلى أن مصر لديها نشاط بترولي في منطقة البصرة.

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