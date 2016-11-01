الصين ترسل 925 جنديًا لحفظ السلام فى جوبا ودارفور ديسمبر المقبل

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترسل 925 جنديًا إلى دولة جنوب السودان وإقليم دارفور غربى السودان، فى شهر ديسمبر المقبل، للمشاركة فى مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمدة عام.

ذكرت شبكة الشروق السودانية، أن كتيبة مشاه تضم 700 فرد ستغادر بكين، لتنتشر فى جوبا عاصمة جنوب السودان، فى منتصف ديسمبر القادم، بالإضافة إلى فوج هندسى مكون من 225 فرداً، إلى إقليم دارفور فى نهاية نفس الشهر .

> وكان جنديان صينيان من قوات حفظ السلام قتلا وأصيب خمسة آخرون فى شهر يوليو الماضى خلال مهمة حفظ السلام فى جوبا.

ويشارك الآن أكثر من 2000 جندى من قوات حفظ السلام الصينية، فى مهمات الأمم المتحدة فى تسع مناطق، من بينها جنوب السودان وإقليم دارفور فى السودان ومالى وليبيريا، فى قارة أفريقيا .

أ ش أ