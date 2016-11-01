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وزير الرى الأسبق: عكارة مياه النيل لا تؤثر على صحة الإنسان

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وزير الرى الأسبق: عكارة مياه النيل لا تؤثر على صحة الإنسان وزير الرى الأسبق: عكارة مياه النيل لا تؤثر على صحة الإنسان

الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن ارتفاع نسبة العكارة بمياه النيل، خلال الساعات القليلة الماضية، “طبيعية”، جراء السيول التي ضربت بعض المناطق فى الجنوب، وجرفت كميات كبيرة من الطمي والرمال، التي صبت فى نهر النيل.
> وأضاف علام خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن هذه العكارة ستأخذ بعض الوقت حتي تترسب فى قاع النهر، ولا يُوجد منها أي خوف علي الصحة، مشيرًا إلى أنّها مُفيدة للزراعة، لاحتواء تلك المياه علي مجموعة من المواد المفيدة للنباتات.

وأوضح علام، أن وزارة الري يتلخص دورها فى هذه الأزمة عبر صيانة مخرّات السيول، والتأكد من عدم تعدي المواطنين أو الأجهزة الحكومية عليها، لافتًا إلى أنّه من الضروري وجود كود تصميمي للمنشآت بحيث تتحمل السيول، سواء مباني أو طرق أو مدن جديدة، لذلك هي مسؤولية مُشتركة بين الجميع.

واستطرد علام،: “هناك سلوكيات سلبية من المواطنين تزيد من حجم أزمة السيول، منها البناء فى مخرّات السيول، بالإضافة إلى وجود بعض المنشآت الحيوية فى سيناء والصعيد”، مطالبًا بضرورة وجود تنسيق كافٍ بين الأجهزة الحكومية والمواطنين لتلافي مثل هذه الأمور، لأنّ السيل إذا تم تفادي مَخاطره سيُفيد في الثروة المائية للدولة.

وأكد علام أن هناك بعض الاستراتيجيات، التي وضعتها وزارات الري السابقة، التي أبرزها تدشين سلسلة من السدود فى الأماكن الصحراوية فى سيناء، ومدن البحر الأحمر، وإعادة تأهيل المخرّات فى محافظات الصعيد، حتي تهبط فى مياه النيل، ويمكن الاستفادة منها، حيث تسقط علي مصر بإجمالي ما يقرب من 20 مليمتر من المطر.

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