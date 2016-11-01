«الغرف التجارية»: البنك المركزي تسبب في اختفاء الدولار من البنوك‎

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن لا يوجد نقص في الدولار داخل مصر، ولكن الإجراءات الإدارية الخاطئة للبنك المركزي تسببت في خروج العملة الأجنبية من البنوك.

وأضاف “عز” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق داخل اتحاد الغرف التجارية على وقف التعامل بالعملة الأجنبية لمدة أسبوعين من الآن، كما تم التوقف عن استيراد السلع غير الأساسية لمدة 3 أشهر.

وعن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء قال “عز” أن الدولار موجود بالفعل حاليا في السوق السوداء ولكن بدون مشتري، للبيع فقط.