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سعد المجرد يقبع في “أخطر” سجن فرنسي

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سعد المجرد يقبع في “أخطر” سجن فرنسي سعد المجرد يقبع في “أخطر” سجن فرنسي

يقبع المطرب المغربي، سعد لمجرد، الذي جرى اعتقاله، مؤخرا، بتهمة الاغتصاب، في واحد من أسوأ سجون فرنسا، وفق ما نقلت صحيفة “الصباح” المحلية.

وذكر المصدر أن المجرد يقضي فترة اعتقاله الاحتياطي في سجن فلوري ميروغيس، الواقع على بعد 30 كيلومترا من من العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف أن الفنان المغربي يجاور مجرمين وسجناء عليهم حراسة مشددة، منهم صلاح عبد السلام المتورط في هجمات باريس.

وتم إحداث السجن الذي وضع به “المعلم” ، عام 1948، وسبق أن انتقدته المنظمات الحقوقية، أوضاعه الداخلية، لاسيما الاكتظاظ.

وتصف وسائل إعلام فرنسية عدة ذلك السجن بأنه “الأخطر” في البلاد.

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