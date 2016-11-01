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مصادر دبلوماسية: الديوان السعودى يحقق مع إياد مدنى بعد تطاوله على السيسي

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مصادر دبلوماسية: الديوان السعودى يحقق مع إياد مدنى بعد تطاوله على السيسي مصادر دبلوماسية: الديوان السعودى يحقق مع إياد مدنى بعد تطاوله على السيسي

قالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، لـ"اليوم السابع"، إن الديوان الملكى السعودى أمر بفتح تحقيق مع الدكتور إياد مدنى، الأمين العام الأسبق لمنظمة التعاون الإسلامية، على خلفية تطاوله على الرئيس عبد الفتاح .

 

وأوضحت المصادر أن القيادة انزعجت كثيرا من كلمات الدكتور مدنى بحق الرئيس السيسي، كون دولة شقيقة تتمتع باحترام العالمين العربى والإسلامى، ولا يجوز ارتكاب أى تجاوز تجاهها حتى ولو بالكلمات.

 

وأكدت المصادر أن القيادة السعودية تدخلت لسرعة تقديم الدكتور إياد مدنى استقالته من منصبه، مؤكدة أن الملك سلمان لا يقبل أبدا المساس بمصر رئيسا وشعبا.

 


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